Özgün Köfte Bozbaş Tarifi ( Kars- Iğdır Usulü)
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Köfte Bozbaş Tarifi ( Kars- Iğdır Usulü)

Bozbaş yemeği üşkemizde Kars ve Iğdır illerinde yapılan ve meşhur olan bir yemektir. Yemeğin aslı Azerbaycan Bakü'ye dayanır. Pirinçli köftenin içine kuru erik koyulması ile yapılan köfte bozbaş yemeği sıradan et yemeklerinden sıkılanlar için güzel bir alternatif. Peki, köfte bozbaş nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Köfte bozbaş tarifi, püf noktaları ile içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masterchef Köfte Bozbaş Tarifi: Bozbaş nasıl yapılır, hangi yörenin yemeği, malzemeleri neler?
Köfte bozbaş

Iğdır ve Kars yöresine ait Köfte Bozbaş tarifini sizler için derledik.

KÖFTE BOZBAŞ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta,

kuzu kıyma,

nohut,

patates,

et suyu,

erik kurusu,

soğan,

nane,

zerdeçal

KÖFTE BOZBAŞ YAPILIŞI

Önceden suda bekletilen 1.5 bardak nohut sıcak su eklenen tencereye alınır. 1 kilo kadar kıyma yoğurma kasesine alınır.

Kıymaya tuz, zerdeçal ve karabiber eklenir. Bir yumurta kırıldıktan sonra küçük bir kaseye pirinç aktarılır.

Soğanlar soyulur ve incecik kıyılır. Harcın bütün malzemeleri kıymaya yedirilerek yoğrulur.

Köfteler avuç içi kadar açılır, içlerine erik kurusu koyulur ve kapatılarak köftelere şekil verilir.

Önceden hazırlanmış et suyunun bir kısmı ayrı bir tencereye alınır, üzerine biraz kaynar su eklenir. Yuvarlak şekillenen içi erik kurulu köfteler birer birer tencereye atılır.

Soyulup doğranan patatesler de tencereye atılır. Tencereye zerdeçal ve safran serpilir. Süzülen nohut da tencereye alınır.

Köfte bozbaş taze nane eklendikten sonra servise hazırdır.

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