Köfte Bozbaş Tarifi ( Kars- Iğdır Usulü) Bozbaş yemeği üşkemizde Kars ve Iğdır illerinde yapılan ve meşhur olan bir yemektir. Yemeğin aslı Azerbaycan Bakü'ye dayanır. Pirinçli köftenin içine kuru erik koyulması ile yapılan köfte bozbaş yemeği sıradan et yemeklerinden sıkılanlar için güzel bir alternatif. Peki, köfte bozbaş nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Köfte bozbaş tarifi, püf noktaları ile içeriğimizde.

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