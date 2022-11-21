Özgün Masterchefte elenen isim belli oldu 20 Kasım Masterchef yarışmaya kim veda etti?
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Masterchef'te elenen isim belli oldu! 20 Kasım Masterchef yarışmaya kim veda etti?

MasterChef Türkiye’de, bu sezonun on ikinci eleme heyecanı yaşandı. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 6 yarışmacıdan biri bu akşam elendi. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları heyecana boğuldu. Eleme potasına kalan son üç yarışmacı Büşra, Barış ve Fatmanur oldu. Eleme potasının yemeği Somer Şef'ten geldi. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi? Büşra, Fatmanur ve Barış içerisinden elenen isim kim oldu? İşte 20 Kasım Masterchef'ten elenen yarışmacı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masterchef Türkiyede elenen Fatma Nur mu, Büşra mı, Barış mı? 20 Kasım Pazar günü Masterchefte elenen isim...
Masterchef

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşanıyor. TV8 ekranlarında izleyicisin ile buluşan MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı bu akşam hayallerine veda ediyor. MasterChef elenen isim yapılan yarışmaların ardından belli oluyor. İşte 20 Kasım 2022 Pazar akşamı MasterChef'te veda isim ve son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Hafta boyunca yapılan oyunlar ve takım oylamaları ile eleme adayları Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra olarak belirlendi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.

BARIŞ DEMİR KİMDİR?

MasterChef Barış, 23 yaşında ve Bodrum'da yaşıyor. Aşçılığa küçük yaşlarda başlayan Barış Demir, Bodrum Torba'da bir otelde çalışıyor. Yarışmacı, ailesinin kebapçı olduğunu ifade etti.

İlk turda Danilo Şef'in geçen sene Bodrum'da çalıştığı otelde konakladığını söyleyerek anısını anlatmıştı. Barış Demir, yarışmaya 11. olarak 20 Kasım akşamı veda etti.

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