Masumlar Apartmanı 22 son bölüm full izle: İnci, Naci'nin durumundan kimi sorumlu tutuyor?

TRT ile Masumlar Apartmanı 22 son bölüm tek parça izle seçeneği için araştırmalar hız kazandı. Haftanın Salı günleri tüm aileyi ekran başına kitleyen Masumlar Apartmanı dizisi yine heyecan dolu bir bölümle bu akşam yayınlanacak. Bölümün fragmanı erişime sunuldu. Fragmanı izleyenler ve bir önceki bölümü kaçırmış olanlar biran önce son bölümü izlemek istiyorlar. Biz de haberimizde Masumlar Apartmanı 22. bölüm full izle ve fragmanı sizin için derledik. İşte Masumlar Apartmanı 22. Son bölüm detayı ve 23. Yeni bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI 22. SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünü izlemek için iki seçenek var. Bunlardan biri trtizle.com adresi üzerinden sadece kayıt olarak ücretsiz izleyebilirsiniz.

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TRT İLE MASUMLAR APARTMANI 22 SON BÖLÜM FULL İZLE

Son bölümün yüklenmesinin ardından izlemek için aşağıda vereceğimiz sayfayı yenilemeniz ya da son bölümü ekranın sağ alt köşesinden seçmeniz gerekmektedir. İşte ilk izleme seçeneği:

Masumlar Apartmanı Son Bölüm Kesintisiz Full İzle TRT Seçeneği İçin Buraya Tıklayın.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE SEÇENEĞİ

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünü izlemek için bir diğer seçenek ise Youtube. Masumlar Apartmanı resmi hesabı üzerinden son bölüm her hafta kesintisiz ve tek parça olarak yayınlanmaktadır.

Masumlar Apartmanı Son Bölüm Tek Parça Full İzle Youtube Seçeneği İçin Buraya Tıklayın.

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MASUMLAR APARTMANI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 22. SON BÖLÜM YAŞANANLAR

TRT ile Masumlar Apartmanı 22 son bölüm tek parça izle

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 22. Bölümünde yaşananlara kısaca değindik. Konuyla ilgili detayları çok spoiler olmadan aktarıyoruz. İzlemeden önce göz atmak isterseniz işte Masumlar Apartmanı 22. Son bölümde yaşananlar:

NOT: Okumadan doğrudan bölümü izlemek isterseniz hemen yukarıdaki izleme bağlantı seçeneklerinden dizinin bölümüne geçebilirsiniz.

Naci’nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur.

İnci’nin ise Naci’nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır.

Esra’nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben’in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

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Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.