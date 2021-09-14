Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya'yı kim oynuyor?

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in paylaştığı Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmasından sonra diziye Rüya karakteri ile yeni bir oyuncu da katıldı. Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini hangi oyuncunun canlandırdığı merak ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI'NDA RÜYA'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Dizide Han ve ailesinin hayatına girecek olan Rüya'nın kim olduğu ise merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya oyuncu Melisa Şenolsun canlandırıyor.