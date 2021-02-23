TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin gerçek hikayesi merak ediliyor. Ölümcül bir hastalığa yakalanan ve doktorları tarafından fazla zamanı kalmadığı söylenen Naci'nin hastalığı ne, Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi soruları sıkça araştırılıyor. Ayrıca Masumlar Apartmanı Naci Hoca gerçek adı nedir, kim oynuyor soruları da yoğun olarak sorgulanıyor. Yakışıklı oyuncu Tansel Öngel'in canlandırdığı Safiye'nin çocukluk aşkı Naci Hocanın gerçek hayat hikayesi merak konusu. Peki, Masumlar Apartmanı Naci Hoca ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Naci hocanın gerçek adı ne? Merak edilen soruların yanıtları yazımızda.
MASUMLAR APARTMANI NACİ HOCA ÖLECEK Mİ? TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerinden kaleme aldığı kitabından senaryoya uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Hoca ve Safiye'nin gerçek hikayesi merak ediliyor. Naci Hoca karakterini başarılı oyuncu Tansel Öngel canlandırıyor. Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesinde Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin, okul çağında yaşadığı kaza sonucu vefat ettiği biliniyor. Şöyle ki, Safiye ile durakta buluşacağı sırada, Safiye'nin annesinin yaklaşmakta olduğunu gören Safiye ve Naci paniklerken, seyir halindeki bir minibüsün çarpması sonucu vefat ediyor.
Ancak dizi senaryosunda Naci yıllar sonra Safiye'nin yeniden karşısına çıkıyor. Ölümcül bir hastalığa yakalanan Naci Hoca ilerleyen zamanda vefat edecek. Dolayısıyla Tansel Öngel de diziye veda edecek.
Tansel Öngel kimdir?
Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.
2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.
Tansel Öngel'in rol aldığı tiyatro oyuncları
Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Tansel Öngel'in rol aldığı filmler
Masumlar Apartmanı (2020) : Naci
Kırmızı Oda (2020) - Tarık
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim
Adak (2006) : Zeynel
Güz Yangını (2005) : Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) : Konuk oyuncu
Avrupa Yakası (2005) : Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) : Volkan
Tansel Öngel'in rol aldığı filmler
Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir