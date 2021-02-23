TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin gerçek hikayesi merak ediliyor. Ölümcül bir hastalığa yakalanan ve doktorları tarafından fazla zamanı kalmadığı söylenen Naci'nin hastalığı ne, Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi soruları sıkça araştırılıyor. Ayrıca Masumlar Apartmanı Naci Hoca gerçek adı nedir, kim oynuyor soruları da yoğun olarak sorgulanıyor. Yakışıklı oyuncu Tansel Öngel'in canlandırdığı Safiye'nin çocukluk aşkı Naci Hocanın gerçek hayat hikayesi merak konusu. Peki, Masumlar Apartmanı Naci Hoca ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Naci hocanın gerçek adı ne? Merak edilen soruların yanıtları yazımızda.

MASUMLAR APARTMANI NACİ HOCA ÖLECEK Mİ? TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerinden kaleme aldığı kitabından senaryoya uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Hoca ve Safiye'nin gerçek hikayesi merak ediliyor. Naci Hoca karakterini başarılı oyuncu Tansel Öngel canlandırıyor. Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesinde Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin, okul çağında yaşadığı kaza sonucu vefat ettiği biliniyor. Şöyle ki, Safiye ile durakta buluşacağı sırada, Safiye'nin annesinin yaklaşmakta olduğunu gören Safiye ve Naci paniklerken, seyir halindeki bir minibüsün çarpması sonucu vefat ediyor.

Ancak dizi senaryosunda Naci yıllar sonra Safiye'nin yeniden karşısına çıkıyor. Ölümcül bir hastalığa yakalanan Naci Hoca ilerleyen zamanda vefat edecek. Dolayısıyla Tansel Öngel de diziye veda edecek.

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Tansel Öngel kimdir?

Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.

Tansel Öngel'in rol aldığı tiyatro oyuncları

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

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Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

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Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

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Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Tansel Öngel'in rol aldığı filmler

Masumlar Apartmanı (2020) : Naci

Kırmızı Oda (2020) - Tarık

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

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Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) : Konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : Volkan

Tansel Öngel'in rol aldığı filmler

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

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Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir

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