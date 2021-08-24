Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezon başlangıç tarihi

Geçen yıl ciddi bir izleyici kitlesi yakalayan Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonda ne zaman başlayacağı belli oldu mu? Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanının ne zaman başlayacağına yönelik net bir bilgi yer almıyor. Ancak dizinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir. Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir. Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR OLACAK MI?

Melisa Sözen

İnci karakterinin ölerek ayrılması sonrası Han'ı iyileştirecek bir kadın başrol oyuncusu aranıyordu. Kırmızı Oda Alya karakteriyle rekorlar kıran Melisa Sözen, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldığı iddiaları yayıldı.

Yeni sezonda Melisa Sözen, Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini canlandıracak.

Bir arkadaşının doğum gününe giden ve Masumlar Apartmanı iddiaları ile ilgili cevap veren Fahriye Evcen "Arkadaşlar benim haberim yok, birçok teklif geliyor ancak ben Masumlar Apartmanı dizisinden teklif almadım" diyerek iddiaları başlamadan bitirdi!

Ezgi Mola’nın yerine Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül’ün Masumlar Apartmanı’na katılacağı iddia edildi. Yeni sezonda bomba etkisi yaratan bu haberin doğru olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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ESAT İLE GÜLBEN EVLENECEK Mİ?

TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanında, Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben ile Uğur Uzunel’in canlandırdığı Esat karakterleri bir araya her geldiğinde izleyenleri gülümsetmeyi başarıyor. Masumlar Apartmanının sezon sonu bölümünde Esat'ın Gülben ile evlenmek istemesi izleyiciyi heyecanlandırmıştı. Ancak Gülben Esat'a karşılık vermemesi ile sezon finali yapılmıştı. Yeni sezonda "Esat ile Gülben evlenecek mi?" sorusu şimdiden merak ediliyor.

NACİ ÖLECEK Mİ?

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı bilinmese de rahatsızlığın ilerlediği ve ölmek üzere olduğu biliniyor. Sezonun son bölümünde hastalığının tedavisi için giden Naci'nin gelecek sezonda nerede olacağı merak ediliyor. Naci'nin ölerek diziden ayrılacağı iddia edilse de henüz bu konu netlik kazanmadı.

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MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Sevilen dizinin konusun gelecek olursak: Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye (Ezgi Mola), Gülben (Merve Dizdar) ve Neriman (Gizem Katmer) yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır. Han’ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Zeynep Farah Abdullah) gördüğü o ilk anda değişerek aşık olacak ve Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır.