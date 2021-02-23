Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı nerede, hangi sokakta çekiliyor?

Masumlar Apartmanı dizisi karakterlerin hayat hikayesiyle birlikte çekildiği mekanlarla da dikkat çekiyor. TRT1 ekranlarının yayınlanan en duygusal dizilerinden olan Masumlar Apartmanı dizisi çekildiği il ve semt açısından merak ediliyor. Safiye’nin yaşadığı ev başta olmak üzere, Masumlar Apartmanı dizisinin çekildiği tüm cadde ve sokak detaylarını haberimizde derledik. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Peki Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı hangi semtte çekiliyor? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı çekildiği sokak

Masumlar Apartmanı dizisinin sahne çekimleri, genellikle İstanbul’un en otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nun sokaklarında yapılıyor. Dizinin göz önünde olduğu apartman çekimleri de Şahsiyet dizisinden tanıdığımız Agah Beyoğlu apartmanı olarak da bilinen binada yapılmaktadır. Daha birçok dizi ve filmlere mekan olan bu apartman Beyoğlu’nun Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer almaktadır.

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Masumlar Apartmanı dizisinin çekildiği sokağa 'Google Haritalar' üzerinden görüntülemek için buraya tıklayın.

MASUMLAR APARTMANI HİKAYELERİ GERÇEK Mİ?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Peki, “Madalyonun içi” romanının yazarı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

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DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir babası ve "fedakar, otoriter" bir annenin kızıdır. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardı. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Lisans eğitimi yılları TRT televizyonunun faaliyete geçtiği yıllara denk gelmektedir. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazandı, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı. Ancak asistanlık görevi çok uzun sürmedi. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek mercii olan çalıştığı üniversitesini dekanı Prof. Dr. Rıdvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.[5] Aynı ay bayram sırasında Budayıcıoğlu televizyonda iki program sundu, Ege'nin programa denk gelip TV nöbetçi müdürlüğünden çekim tarihini sorması üzerine programları kaçak olarak sunduğu kanıtlandı. Açılan soruşturmada farklı bir işte çalıştığı için asistanlık görevine son verildi ve Budayıcıoğlu TV'ye geri döndü. Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite ve TRT işbirliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı.

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