Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni sezon 2. tanıtım videosu

TRT1'in geçtiğimiz sezon en başarılı yapımlarından birisi olan ve büyük bir izleyici kitlesi kazanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon tanıtım videosu geldi.

15 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümü ile izleyici ile buluşan ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan dizi kısa sürede büyük beğeni kazanmıştı. Eylül ayının gelmesi ile Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümleri ne zaman başlıyor? soruları merak kazanmıştı. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezondaki ilk bölümü olan 38.bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanı 2. tanıtım videosu yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonun ilk bölümü 14 Eylül Salı günü saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Dizinin tanıtım videosunda başrollerden Han karakterinin seslendirmesi ile ünlü şair Melih Altıok'a ait "Kanadı Kırık Bir Akşam" şiiri filmden çeşitli karelere eşlik ediyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni sezon 2. tanıtım videosunda seslendirilen o şiir...

"KANADI KIRIK BİR AKŞAM"

Gün bitti lambayı hazırla;

Işık kalmadı girecek odamıza

Çek perdeleri sevdiceğim;

Kanadı kırık bir akşam

Zonkluyor durmadan dışarda.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Yarın farklıdır bugünden,

Adı değişir hiç olmazsa,

Kara bir suyu

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Geçiyoruz şimdilerde

Basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Gün bitti sevdiceğim;

Geriye kalan posa.

Bu serin güz akşamında

Geç otur karşıma sessizce,

Devam et ördüğün hırkaya.

(Melih Altıok)