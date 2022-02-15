Masumlar Apartmanı'nda Rüya diziden ayrıldı mı? Melisa Şenolsun neden diziden çıktı?

Yeni sezonda TRT1'de Salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi üst sıradaki yerini Destan dizisine kaptırdı. Bir önceki sezonda daha fazla ilgi gören dizi, yeni sezonda da aynı ilgiyi koruyamamış gibi görünse de en sevilen ekran yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda katılan isimlerden Rüya karakterini canlandıran oyuncu Melisa Şenolsun'un diziye veda edip etmediği merak ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI'NDA RÜYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Bu hafta yayınlanan sondan bir önceki bölümle ve Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Ceylan karakterinin de dahil olması ile giderek arka plana düşen Rüya karakterine veda edildi.

MELİSA ŞENOLSUN NEDEN AYRILDI?

İnci karakterinden sonra Han'a ilgi gösteren kadın karakter olarak katılan Rüya seyirciden yeteri kadar not alamadığı için diziden ayrıldığı söylentiler arasında.