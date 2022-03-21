​Mavera ödülleri 2022 için başvuru süreci başladı!

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfının icra ettiği ve her sene ilginin giderek arttığı Mavera Ödülleri yarışma programının bu yıl beşincisi düzenleniyor. “Malcolm X anısına Dünya Yeniden Kurgulanırken: Sözümüz Var!” konulu, ödüllü deneme yarışması için başvurular başladı.

13 Öğrenci Ödüllendirilecek

Malcolm X anısına düzenlenecek yarışmada, alanında uzman hocalarımızın inceleyip değerlendirdiği 13 deneme yazısı ödül alacaktır. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar, ilk 13 kişiye mansiyon ödülü olarak Balkan seyahati takdim edilecektir. Bu ödüllerin yanı sıra kitaplaştırılmaya değer görülen deneme yazıları Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.

Mavera Ödülleri 2022 Dünya Yeniden Kurgulanırken: Sözümüz Var! konulu ödüllü deneme yarışmasının değerlendirme kurulunda;

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• Prof. Dr. Abdullah HARMANCI

• Doç. Dr. Ahmet DAĞ

• Handan Acar YILDIZ

• Doç. Dr. İbrahim Halil ÜÇER

• Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP

• Dr. Necdet SUBAŞI

• Dr. Nihal Fırat ÖZDEMİR

• Prof. Dr. Ömer TORLAK

• Sibel ERASLAN

• Temel HAZIROĞLU

yer almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan 29 yaş altı öğrenciler 10 Mayıs 2022 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir.

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Mavera Ödülleri yarışmasına başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için www.maveraodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.