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Mavi Vatan Tatbikatı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Mavi Vatan tatbikatı" bugün gerçekleştriiyor.

Deniz Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından olan Mavi Vatan 2022; 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personelle gerçekleştiriliyor. Mavi Vatan Tatbikatı nedir? Mavi Vatan Tatbikatı nerede gerçekleştiriliyor? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Vatan Tatbikatı nedir, nerede gerçekleştiriliyor?
Mavi Vatan Tatbikatı

Stratejik önem taşıyan denizlerde de tatbikat çalışmalarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı'nı gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleşen tatbikat, en büyük tatbikatlarından biri olan anılıyor. Mavi Vatan Tatbikatı nedir, nerede yapılıyor?

MAVİ VATAN TATBİKATI NEDİR?

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı.

Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacak.

Toplam 45 deniz ve hava unsurunun da katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor.

Seçkin Gözlemci Günü'nü 15 ülkenin ateşesi de takip edecek.

İHA'lar da sahada

Tatbikat seçkin gözlemci günü ile devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de icra edilen tatbikata; gemi, çok sayıda uçak ve helikopter katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş katılımlı tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan'da, insansız hava araçları da etkin şekilde kullanılıyor.

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