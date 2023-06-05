Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı.

Mayıs ayı enflasyon yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşerek son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna göre:

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

6 aylık enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti. En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.







