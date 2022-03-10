Mazor gübre desteği kime, ne kadar yatırılacak?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, ödemelerin 8 Mart'ta başlayacağını açıklamıştı. Mazot ve gübre desteğinin kime ne kadar miktarda ödeneceği merak kazandı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 tarihi itibariyle TC Kimlik Numarasına göre çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

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T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 TL ödeneceğini aktaran Bakan Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 TL, hububat, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 TL, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 TL ve baklagiller ile dane mısır desteği kapsamında da 48 milyon 417 bin 432 TL miktarlarında ödeme yapılacağını duyurdu.

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