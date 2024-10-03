MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman? 6, 7, 9, 10. sınıflar...

2024-2025 yılı ortak sınav takvimi yayımlandı. MEB ortak sınavları ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek. İlk dönem ortak sınavlar ekim ayında uygulanacak. Öğrenciler 1. ve 2. dönem ortak sınav tarihlerine yoğunlaştı.

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar yeni eğitim yılında, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.