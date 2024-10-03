MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 1. dönem ortak sınavlar ne zaman? 6, 7, 9, 10. sınıflar...

"1. dönem ortak sınavlar ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav tarihlerini öğrencilerle paylaştı.Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında 6 ve 9 sınıflarda uygulanan ortak sınavlar yeni dönemde 6, 7, 9, 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.
2024-2025 yılı ortak sınav takvimi yayımlandı. MEB ortak sınavları ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek. İlk dönem ortak sınavlar ekim ayında uygulanacak. Öğrenciler 1. ve 2. dönem ortak sınav tarihlerine yoğunlaştı.
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar yeni eğitim yılında, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.
Bu yıl belirlenen kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:
7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları:
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.