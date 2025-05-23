MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. Ortak Sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci ortak sınavlarının tarihlerini duyurdu. Ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler için kritik önem taşıyan ortak yazılılar, 26 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerindeki Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerine odaklanacak sınavlarda, öğrencilerin akademik kazanımları ölçülecek. Bakanlık, sınavların hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu sorulardan oluşacağını bildirdi. Eğitim camiası ve veliler, sınav sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2. dönem 2. ortak sınav takvimini paylaştı. Ortaokul ve lise düzeyinde yapılacak sınavlar için belirlenen tarihler yaklaşırken, öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik gibi temel dersleri kapsayan ortak sınavlar, 26 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim kurumlarında sınav atmosferi şimdiden hissedilirken, hem öğretmenler hem öğrenciler yoğun bir çalışma temposuna girdi.
ORTAK SINAV TARİHLERİ
2. Dönem 2. sınavlar 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihlerinde yurt genelinde uygulanacak.
ORTAK SINAVLARA KİMLER KATILACAK?
İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.