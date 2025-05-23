MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 2. Dönem 2. Ortak Sınavlar ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2. dönem 2. ortak sınav takvimini paylaştı. Ortaokul ve lise düzeyinde yapılacak sınavlar için belirlenen tarihler yaklaşırken, öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik gibi temel dersleri kapsayan ortak sınavlar, 26 Mayıs – 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim kurumlarında sınav atmosferi şimdiden hissedilirken, hem öğretmenler hem öğrenciler yoğun bir çalışma temposuna girdi.

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.