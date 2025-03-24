Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretimde 6, 7 ve 9. sınıfları kapsayacak olan 2. dönem ortak sınavları için tarihleri duyurdu.

MEB ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam tarihleri ve saatleri açıklayan MEB tarafından duyurulan takvim şu şekilde:

2. dönem 1. ortak sınavları 6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart, Matematik dersi için 25 Mart tarihlerinde uygulanacak.

7. sınıf Türkçe dersi 27 Mart, Matematik dersi 28 Mart tarihlerinde yapılacak.

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi sınav uygulaması 24 Mart, Matematik dersi 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 9. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek.

Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matenatik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.

Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.

Ortak sınavların mazeret sınavları 15 Nisan 2025 Salı günü yapılacak. Sınav sonuçları da ders öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine girilecek.

Sınavlarda kullanılacak ölçme değerlendirme/puanlama noktasındaki detaylar ise aşağıdaki şekilde:

- 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 10 puan, 4 soru 15 puan, 1 soru 20 puan,

- 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,

- 7. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 2 soru 12 puan, 1 soru 14 puan,

2 soru 15 puan, 1 soru 22 puan,

- 7. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,

- 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 12 puan, 4 soru 14 puan,

1 soru 20 puan,

- 9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan değerinde. (AA)







