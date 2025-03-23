MEB 2025 ülke geneli ortak sınav tarihleri: Türkçe, Matematik, Türk dili ve edebiyatı sınav takvimi

İkinci dönem birinci yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü, 6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı günü, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü, 9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.