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MEB 2025 ülke geneli ortak sınav tarihleri: Türkçe, Matematik, Türk dili ve edebiyatı sınav takvimi

MEB 2025 ülke geneli ortak sınav tarihleri: Türkçe, Matematik, Türk dili ve edebiyatı sınav takvimi

19:0723/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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MEB, ülke geneli ortak sınav takvimi
MEB, ülke geneli ortak sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen, yazılı ortak sınavlar yarın başlıyor. Sınavlara katılacak olan öğrenciler için yayınlanan ortak sınav kılavuzunda sınav saatleri de yer alıyor. 6. sınıf Türkçe ve Matematik, 7. sınıf Türkçe ve Matematik ile 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-Matematik sınav tarihleri haberimizde.

Ülke genelinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen, ortak sınavlar 2. dönem sınav takvimi ve kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sınava katılacak olan 6, 7 ve 9. sınıf öğrencileri sınav tarihleri, sınav saatleri ve soru dağılımlarını kılavuzdan takip edebilecek. İşte 2025 MEB ortak sınav takvimi ve kılavuzu.


MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?


MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.


İkinci dönem birinci yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü, 6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı günü, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü, 9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacaktır.


Ülke genelinde ortak yapılacak yazılı sınavlarda yer alan soruların puanlanması okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

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MEB 2025 ülke geneli ortak sınav tarihleri: Türkçe, Matematik, Türk dili ve edebiyatı sınav takvimi