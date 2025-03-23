MEB 2025 ülke geneli ortak sınav tarihleri: Türkçe, Matematik, Türk dili ve edebiyatı sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen, yazılı ortak sınavlar yarın başlıyor. Sınavlara katılacak olan öğrenciler için yayınlanan ortak sınav kılavuzunda sınav saatleri de yer alıyor. 6. sınıf Türkçe ve Matematik, 7. sınıf Türkçe ve Matematik ile 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-Matematik sınav tarihleri haberimizde.
Ülke genelinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen, ortak sınavlar 2. dönem sınav takvimi ve kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sınava katılacak olan 6, 7 ve 9. sınıf öğrencileri sınav tarihleri, sınav saatleri ve soru dağılımlarını kılavuzdan takip edebilecek. İşte 2025 MEB ortak sınav takvimi ve kılavuzu.
MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.
Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacaktır.
Ülke genelinde ortak yapılacak yazılı sınavlarda yer alan soruların puanlanması okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır.