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MEB ortak sınav tarihlerini duyurdu: 2. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınav tarihlerini duyurdu: 2. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

Tuğba Güner
11:5615/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ortak sınav tarihleri
Ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. döneminde uygulanacak 1. ortak sınavların detaylarını açıkladı. 6, 7 ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak olan sınavlar, açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 MEB 2 dönem 1. ortak yazılı sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretimde 6, 7 ve 9. sınıfları kapsayacak olan 2. dönem ortak sınavları için tarihleri duyurdu.

MEB ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam tarihleri ve saatleri açıklayan MEB tarafından duyurulan takvim şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 9. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek.

Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matenatik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.

Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.

Ortak sınavların mazeret sınavları 15 Nisan 2025 Salı günü yapılacak. Sınav sonuçları da ders öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine girilecek.

ORTAK SINAV DERSLERİ VE PUANLARI

Sınavlarda kullanılacak ölçme değerlendirme/puanlama noktasındaki detaylar ise aşağıdaki şekilde:

- 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 10 puan, 4 soru 15 puan, 1 soru 20 puan,

- 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,

- 7. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 2 soru 12 puan, 1 soru 14 puan,

2 soru 15 puan, 1 soru 22 puan,

- 7. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,

- 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 12 puan, 4 soru 14 puan,

1 soru 20 puan,

- 9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan değerinde. (AA)

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2. dönem 2. sınavlara ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Kılavuzun birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.


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