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MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEBEKYS) 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

14:08 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MEB

MEB

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği sınava ilişkin açıklama yaptı.

2023-MEBEKYS'nin 47 ilde, 82 bin 520 adayın katılımıyla yapılacağını bildiren Ersoy, sınavda emniyet dahil 10 bin 620 görevlinin yer alacağı bilgisini verdi.

Ersoy, 217 bina ve 2 bin 839 salonda düzenlenecek sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verileceğini ifade etti.

Hafta sonu bazı sınavlar da elektronik ortamda gerçekleştirilecek

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ve elektronik ortamda sınav uygulamalarına devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, bu hafta sonu yapılacak e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarının 6 bin 420 adayın katılımıyla gerçekleştirileceğini, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerindeki sınavlarda emniyet dahil 530 kişinin görev alacağını bildirdi.

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 20 Mayıs Cumartesi, MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için yapılacak 2023-MEB-EKYS ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca) ise 21 Mayıs Pazar yapılacak.

Öte yandan, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.



#ÖSYM
#ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
#Yönetici Seçme Sınavı
#EKYS
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