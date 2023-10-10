Meclis'e sunulan yeni torba yasada neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından emeklilere nefes aldıracak kararı açıkladı. Erdoğan, “Bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık” dedi. Emekli ikramiye ödemelerin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu. Peki emekli dul ve yetim maaşı alanlar 5 bin liralık ödemeyi alacak mı? 5000 TL ödemeden hangi emekliler yararlanacak? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar.