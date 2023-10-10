Yeni torba yasa maddeleri
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeni torba yasaya ilişkin olarak açıklalarda bulundu.
Meclis'e sunulan yeni torba yasada neler var?
Abdullah Güler şunları dile getirdi: 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.”