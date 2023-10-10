|
Özgün

Günlük kiralık evlere ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte günlük kiralık evlere ilişkin önemli düzenlemeler var. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek. İşte Meclis’e sunulan yeni yasa teklifinin içeriği.

13:32 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Yeni torba yasa maddeleri

Yeni torba yasa maddeleri

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeni torba yasaya ilişkin olarak açıklalarda bulundu.

Meclis'e sunulan yeni torba yasada neler var?

Abdullah Güler şunları dile getirdi: 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.”



#meclis
#torba yasa
#günlük kiralık ev
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Günlük kiralık evlere ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu