ÖZET | Medipol Başakşehir- Royal Antwerp Maç Sonucu: 1-1 (Özet ve Goller) UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Royal Antwerp'i konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Medipol Başakşehir- Royal Antwerp maç sonucu, özeti, goller ve maçtan dakikalar haberimizde.

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