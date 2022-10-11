Eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı Daha önceden CHP’de milletvekili olarak görev yaparak partiden istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını açıkladı. CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, istifasını açıklarken "Hem 'PKK terör örgütüdür.' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz." sözlerini sarf etmişti. Peki Mehmet Ali Çelebi kimdir, nerelidir? Mehmet Ali Çelebi asıl mesleği ne?

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