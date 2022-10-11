Eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'ye katıldığını açıkladı. İşte Mehmet Ali Çelebi’nin hayatı, biyografisi.
Mehmet Ali Çelebi kimdir?
Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984 tarihinde doğdu. TBMM 27. Dönem İzmir milletvekili.
23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.
Ergenekon davaları kapsamında, “örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.
CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.
Mehmet Ali Çelebi kişisel yaşamı
Cezaevinde olduğu sırada Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Kamuoyuna duyurumdur.
Saygılarımla. pic.twitter.com/XihsXut6By
Kamuoyuna duyurumdur.
Mehmet Ali Çelebi’nin CHP’den istifa gerekçesi neydi?
- Mehmet Ali Çelebi, bir tercih yapmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hem kurucu felsefeye aykırı tercihler hem Çelebi olmaz. Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem Abdullah Gül ve türevleri hem Çelebi olmaz. Hem 'PKK terör örgütüdür.' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz. Hem Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk hem Çelebi olmaz. Hem özgüvensizlik, hem ürkeklik, hem liyakatsizlik hem Çelebi olmaz. Silivri'de teslim olmamıştım, şimdi de teslim olmuyorum. Müebbet hapisler karşısında tehditlere boyun eğmemiştim, şimdi de eğmiyorum. Atatürk, Cumhuriyet ve Halk için boynumu kaldırıyorum."