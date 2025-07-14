Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Manavgat belediye başkan vekili kim oldu?

Manavgat belediye başkan vekili için bugün seçim yapıldı. CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AK Parti ve MHP grubunun adayı ise Süleyman Öz oldu.

Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy, Süleyman Öz ise 16 oy aldı. Manavgat belediye başkan vekili Mehmet Çiçek oldu.

Mehmet Çiçek kimdir?

Manavgat Eğitim Kurumları Kurucu ve Matematik Öğretmeni, Antalya Barosunda Avukat, ÇYDD Manavgat Şubesi Kurucu Başkanlığı yapmakta. Öğretmenlik ve avukatlık eğitimlerini ise Süleyman Demirel Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde tamamladı.

31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri’nde Manavgat Belediye Meclis üyeliğine seçildi.







