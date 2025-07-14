Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Manavgat belediye başkan vekili kim oldu? Başkan vekili CHP'li mi AK Partili mi oldu?

Manavgat belediye başkan vekili kim oldu? Başkan vekili CHP'li mi AK Partili mi oldu?

15:5514/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Manavgat Belediye Başkan Vekili kim seçildi?
Manavgat Belediye Başkan Vekili kim seçildi?

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin tutuklanması sonrası, bugün saat 14.00’te Side Ek Hizmet Binası’nda yapılan meclis toplantısında başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Manavgat belediye başkan vekili Mehmet Çiçek oldu. Peki Mehmet Çiçek kimdir?

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Manavgat belediye başkan vekili kim oldu?

Manavgat belediye başkan vekili için bugün seçim yapıldı. CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AK Parti ve MHP grubunun adayı ise Süleyman Öz oldu.

Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy, Süleyman Öz ise 16 oy aldı. Manavgat belediye başkan vekili Mehmet Çiçek oldu.

Mehmet Çiçek kimdir?

Manavgat Eğitim Kurumları Kurucu ve Matematik Öğretmeni, Antalya Barosunda Avukat, ÇYDD Manavgat Şubesi Kurucu Başkanlığı yapmakta. Öğretmenlik ve avukatlık eğitimlerini ise Süleyman Demirel Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde tamamladı.

31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri’nde Manavgat Belediye Meclis üyeliğine seçildi.



#Mehmet Çiçek
#Manavgat belediye başkan vekili
#Niyazi Nefi Kara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz Salı kargolar açık mı?