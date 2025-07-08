Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İçişleri Bakanlığı'nın 'geçici tedbir' kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Kara'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Kara, "rüşvet, icbar suretiyle irtikap ve zimmet" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de tutuklandığı soruşturmada, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden bir kısmı daha savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden Belediye Başkanı Kara'nın eşinin yeğeni Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın kendi yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediye meclis üyeleri Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker, belediyeye ait Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir ve iş insanı Mahmut Kenan Sabur da "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" gibi suçlardan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.