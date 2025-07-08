Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Kara'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de tutuklandığı soruşturmada, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden bir kısmı daha savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Kara'nın eşinin yeğeni Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın kendi yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediye meclis üyeleri Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker, belediyeye ait Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir ve iş insanı Mahmut Kenan Sabur da "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" gibi suçlardan tutuklandı.