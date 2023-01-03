Cidde’de şiddetli yağış, eğitime ara verildi

Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesine bağlı Cidde, Rabigh ve Khulais kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime ara verildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Suudi Arabistan’ın çeşitli kentlerinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Mekke bölgesine bağlı Cidde, Rabigh ve Khulais kentlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Yetkililer, eğitimlerin uzaktan devam edeceğini açıkladı. Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM), Mekke bölgesindeki Cidde ve Rabigh’te şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarılarda bulundu. NCM tarafından yapılan açıklamada, Mekke bölgesinde şiddetli rüzgarların ve dolu yağışının da beklendiği belirtildi.

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