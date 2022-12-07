Twitch yayıncısı 14 yaşındaki Melih Kalkan hayatını kaybetti

Unlostv ile Twitch yayınları yaparak tanınan Melih Kalkan, 14 yaşında yaşamını yitirdi. Online platformdaki takipçilerini oldukça üzen Melih Kalkan'ın yaşamını kaybetme sebebi ve rahatsızlığına dair ayrıntıları derledik. İşte, detaylar...

MELİH KALKAN'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Kistik fibrozis hastalığı ile mücadele eden yayıncı Melih Kalkan hayata gözlerini yumdu. Unlost adlı yayıncı Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan’ın vefat haberini Özsoy duyurdu.

MELİH KALKAN KİMDİR?

YouTube üzerinde içerik üreten ve Twitch'te de yayın açan Melih Kalkan bir süredir mücadele ettiği kistik fibrozis hastalığına yenik düştü. 14 yaşında olduğu söylenen Kalkan'ın ölüm haberini ise unlostv instagram hesabından verdi.

Özsöy, "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.

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KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI NEDİR?

Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik Fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir.

Kistik fibrozis hastalığına sahip kişilerde, vücuttaki yer alan mukus kalınlaşır ve yapışkan bir hal alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ciddi bir akciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını artırır.