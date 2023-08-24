Memurların fazla mesai ücretleri , Kamu işveren Heyeti arasında imzaların atılmasıyla belli oldu. Ulaştırma Hizmet Kolunda gece çalışma ek ücreti “10 gece çarpı 20 lira” şeklinde ödenmekteyken, “12 gece çarpı 80” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarına çıkarıldı. TCDD görevlilerinin ek mesai ücretleri de 4 katından 5 katına çıkarılırken, liman başkanlıklarında ise 3 katından 4 katına çıkarıldı. Ayrıca Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarında tehlikeli madde denetimi yapan personele verilen ilave 20 puanlık ek ödeme 25 puana artışı sağlandı. Madde kapsamına fiilen gemi ve kıyı yapıları denetimi yapan personel de eklendi. Marmaray Tüp tünelinde çalışanların ilave ücreti günlük 9 liradan, 36 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarına çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri ek ödeme tavan oranları arttı mı?

Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolu kapsamında sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapanların ek ödeme tavan oranları arttırıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı artırılarak, sözleşmeli personelin ve Çocuk Evi Koordinasyon Merkezlerinde (ÇEKOM) görev yapanların da yararlanabilmesi sağlandı.

Orman Genel Müdürlüğü yangın fazla mesai ücreti ne kadar oldu?

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri iş kolunda, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava araçları ile yangın söndürme faaliyetlerine katılan personele, her uçuş günü için bin, aylık 10 bin gösterge rakamı karşılığı yangın tazminatı ödenmesini sağlandı. Orman Genel Müdürlüğü’nde orman yangınları ile mücadele amacıyla fazla çalışma yapan personele ise 8 ay ödenen Yangın Fazla Mesai Ücretinin 9 aya, merkezde 40 olan personel sınırının da 100’e çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca orman muhafaza memurları, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli fazla mesai ücreti arttı mı?

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri iş kolunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin seçim dönemlerinde yapılan fazla mesainin 5 kat fazla yatırılması konusunda uzlaşılırken, Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatına ise 5 puan ilave edildi.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ve Yetkili Konfederasyon Memur-Sen genel zam oranında uzlaşamaması sonucunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Hakem Kurulu, ağustos ayının sonuna kadar genel zam oranında nihai kararı verecek.

Konut kira ücretleri indirimli ödenecek

Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri iş kolunda yapılan toplu sözleşme uzlaşmasında, TRT’de konut kira bedelinin indirimli ödenmesi, TRT personeline ödenen ilave ücreti 4,5 kat artırdık memur maaş katsayısına çıkarılması ve TRT personelinin sözleşme ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesini sağlandı. Ayrıca PTT gişe büro görevlisi ve veznedarlara ödenen ilave ücret 3 kat artırılarak memur maaş katsayısına bağlandı.