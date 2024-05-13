Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında kamuda tasarruf tedbirlerinin genişletileceğini açıkladı.

MEMURLARIN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ, UZAKTAN ÇALIŞMA MI GELECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

Kamu harcamalarında verimliliğin esas alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf paketin tek başına değil bütüncül bir çerçevede olduğunu ifade etti.

Deprem harcamalarından en ufak bir fedakarlık yapmadan kamu dengesinin sağlanacağını söyleyen Yılmaz, tasarruf paketinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını bildirdi.

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?

Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.'' açıklaması sonrası memur çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Kamurda esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır.







