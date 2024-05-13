|
Özgün

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Memur mesai saatleri nasıl değişecek? Mehmet Şimşek'ten kamuda çalışma düzeni değişikliği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini kamuoyu ile paylaştı. Tedbirlerin tüm kamu kurumlarını kapsayacağını belirten Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz.'' dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında memurlara uzaktan ve esnek çalışma modelinin ayrıntılarını açıkladı. Memurların çalışma saatlerine ilişkin düzenleme, kamuda tasarruf paketi kapsamında yapılacak. Peki, Memur mesai saatleri nasıl değişecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

15:38 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında kamuda tasarruf tedbirlerinin genişletileceğini açıkladı.

MEMURLARIN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ, UZAKTAN ÇALIŞMA MI GELECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

Kamu harcamalarında verimliliğin esas alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf paketin tek başına değil bütüncül bir çerçevede olduğunu ifade etti.

Deprem harcamalarından en ufak bir fedakarlık yapmadan kamu dengesinin sağlanacağını söyleyen Yılmaz, tasarruf paketinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını bildirdi.

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?

Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.'' açıklaması sonrası memur çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Kamurda esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır.



#memur mesai saatleri
#kamu mesai saatleri
#memur uzaktan çalışma
#uzaktan çalışma
#uzaktan ve esnek çalışma
#mehmet şimşek
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dünyanın en iyi kahvaltıları açıklandı: Listede 2 Türk lezzeti de yer aldı! Hem de çok tanıdık