Resmi Gazete’de yayımlandı: O kurumda çalışanlara fazla mesai ücreti ödenecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.
Memurlara saat başına ne kadar ek mesai ücreti ödenecek?
Karara göre mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapan personellere her bir saat için 27 Türk Lirası ödenecek.
En düşük memur emekli maaşı ne kadar?
En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.
Memur maaşları ne kadar?
- Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,
- Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
- Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
- Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
- Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
- Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
- Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
- Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
- Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
- Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
- Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
- Profesör 1/4 34 bin 57 TL
- Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
- Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
- Avukat 1/4 19 bin 968 TL
SGK ve Bağkur emekli maaşları 2023
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL