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Abdulbaki el- Hüseyni'nin ardından yeni menzil şeyhi kim olacak?

Menzil Cemaati'nin lideri olan 80 yaşındaki Abdulbaki Erol, İstanbul'da tedavi gördüğü hayatını kaybetti. Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna uğurlandı. Vefatının ardından yerine geçecek isim merak kazandı. Yeni menzil şeyhi kim olacak? Abdulbaki el- Hüseyni'nin yerine kim geçecek? İşte detaylar...

14:36 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Menzil şeyhi

Menzil şeyhi

Öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiş olan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni Hakk'a yürüdü. Menzil şeyhinin vefatının ardından yeni şeyhin kim olacağı merak kazandı.

YENİ MENZİL ŞEYHİ KİM OLACAK?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol dün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abdulbaki El-Hüseyni'nin ölümünün ardından yeni menzil şeyhi olarak Abdulbaki El-Hüseyni'nin oğlu olan Seyyid Muhammed Saki Hasimi (Saki Erol) olacağı konuşulmaktadır.

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. CenaYOze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

ABDULBAKİ EL- HÜSEYNİ CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLDİ?

Abdülbaki Elhüseyni hazretlerinin cenazesi Menzil'de köyde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.



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