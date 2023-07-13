Menzil şeyhi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni defnedildi

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul’da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Binlerce seveni tarafından yoğun ilgi gösterilen cenaze namazının ardından ebedi istirahat için defnedildi.

ABDULBAKİ EL HÜSEYNİ NEREYE DEFNEDİLDİ?

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. El- Hüseyni kılınan cenaze namazının ardından Adıyaman'ın Mezil köyü'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 1949 yılında Siirt ilinin Baykan İlçesi'nde doğdu.

Babası Nakşibendi Cemaati'nin büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti.

Seyyid Muhammed Saki ve Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı. Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, geride irşad yapacak çok sayıda halife, talebe yetiştirdi. Bunlardan üçü Seyyid Muhammed Saki, Seyyid Fettah ve Seyyid Mübarek Elhüseyni’dir.







