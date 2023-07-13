|
Özgün

Menzil şeyhi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni defnedildi

Menzil Cemaati'nin liderliğini 1992 yılından beridir yapan Abdulbaki El Huseyni yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'dan Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkmıştı. Menzil cemaatinin manevi önderi Abdülbaki El Hüseyni son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi. Peki, Menzil şeyhi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni nereye defnedildi, mezarı, kabri nerede? İşte ayrıntılı bilgiler...

15:17 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Menzil şeyhi kabri

Menzil şeyhi kabri

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul’da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Binlerce seveni tarafından yoğun ilgi gösterilen cenaze namazının ardından ebedi istirahat için defnedildi.

ABDULBAKİ EL HÜSEYNİ NEREYE DEFNEDİLDİ?

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. El- Hüseyni kılınan cenaze namazının ardından Adıyaman'ın Mezil köyü'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 1949 yılında Siirt ilinin Baykan İlçesi'nde doğdu.

Babası Nakşibendi Cemaati'nin büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti.

Seyyid Muhammed Saki ve Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı. Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, geride irşad yapacak çok sayıda halife, talebe yetiştirdi. Bunlardan üçü Seyyid Muhammed Saki, Seyyid Fettah ve Seyyid Mübarek Elhüseyni’dir.



#abdulbaki el hüseyni
#abdulbaki erol
#menzil şeyhi mezarı
#menzil
#abdulbaki el hüseyni mezarı
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
15 Temmuz her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor