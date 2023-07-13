Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin Menzil Köyünde bulunan Markat-ı Şerif'teki kabri
Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.
Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.
Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni’nin kabri
Binlerce kişi tarafından karşılanan Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni’nin naaşı, Nakşibendi Tarikat’nın büyüklerinden olan babası Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Elhüseyni ve abisi aynı zamanda şeyhi Seyda Muhammed Raşit Elhüseyni’nin de türbelerinin bulunduğu Markad-ı Şerif’te toprağa verildi.