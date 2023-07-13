Menzil cemaatinin manevi önderi, ömrünü Allah yoluna adamış, binlerce talebe yetiştiren ve Yüzbinlerce insanın hidayetine vesile olan Gavs-ı Sani Seyyit Abdulbaki El Hüseyni'nin tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Menzil Şeyhi Abdulbaki, yüz binlerce seveninin katılımıyla irşadın merkezi Menzil Köyünde, babası Seyyid Abdülhakim ile abisi ve aynı zamanda şeyhi olan Seyda Muhammed Raşid Elhüseyni’nin de bulundu ebedi istirahatgahı Markat’ta defnedildi. Peki Peki, Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli?