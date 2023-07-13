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Şeyh Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Menzil’deki Markat’ta defnedildi

Kendini Kur’an ve sünnete adayan, Ehli Sünnet ışığı altında binlerce talebe yetiştiren Nakşibendi Tarikatı lideri Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'yi Adıyaman Kahta Menzil Köyün’de son yolculuğuna yüz binlerce seveni tarafından uğurlandı. İşte Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin Menzil Köyünde bulunan Markad-ı Şerif'teki kabri.

16:00 . 13/07/2023 الخميس
Yeni Şafak
Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin Menzil Köyünde bulunan Markat-ı Şerif'teki kabri

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin Menzil Köyünde bulunan Markat-ı Şerif'teki kabri

Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni’nin kabri

Binlerce kişi tarafından karşılanan Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni’nin naaşı, Nakşibendi Tarikat’nın büyüklerinden olan babası Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Elhüseyni ve abisi aynı zamanda şeyhi Seyda Muhammed Raşit Elhüseyni’nin de türbelerinin bulunduğu Markad-ı Şerif’te toprağa verildi.

Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesinden görüntüler

Menzil Markat-ı Şerif'te kimin kabri var?

Menzil'deki Markat'tan Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Elhüseyni ve Seyda Muhammed Raşid Elhüseyni'nin kabirlerinden bir görüntü
#Menzil Şeyhi
#Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni
#Gavsı sani kabri
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