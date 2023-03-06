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Özgün

Meral Akşener yeniden 6’lı masada

Meral Akşener’in masayı devirmesinden sonra Millet İttifakı cephesinde bugün hareketli saatler yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’a yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulundu. Bu teklif masada kabul görmesiyle birlikte Akşener dağıttığı masaya geri döndü.

16:26 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Akşener 6'lı masaya döndü

Akşener 6'lı masaya döndü

Altılı Masa’nın son toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masanın diğer liderleri arasında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gerilim yaşanmıştı. Akşener yaptığı açıklamada masaya zehir zemberek sözler sarf etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Meral Akşener’le parti genel merkezinde görüştü.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş görüşmesi

Bu ziyaretin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçilecek Cumhurbaşkanı’nın yetkili ve icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda Kılıçdaroğlu’na öneride bulunduklarını söyledi. İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konusundaki öneri kabul edilmesinden sonra Akşener yeniden masaya oturdu.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yüz yüze görüştü

İYİ Parti’den gelen açıklamanın ardında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da özel bir otelde bir araya geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu açıklamayı yaptı: "Az önce sayın genel başkanımızla Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla Akşener birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı. Milletimize hayırlı olsun."

Meral Akşener'in tekrar geri dönmesiyle birlikte 6'lı masa toplantısı 15.50 itibarıyla başlamış oldu.

Akşener dağıttığı masaya geri döndü: Toplantıya girerken yuhalandı
Akşener dağıttığı masaya geri döndü: Toplantıya girerken yuhalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün kendisini ikna etmek adına ziyaret eden belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmesinin ardından masaya tekrar geri dönme kararı aldı. Akşener, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun açıklanması beklenen son toplantıya katılmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi’ne gitti. Parti binasının önünde bekleyen vatandaşlardan bazıları Akşener’i yuhaladı. Alanda bulananlardan kimileri ise ‘Yuhlamayın arkadaşlar’ ifadeleriyle tepkilerin önüne geçmeye çalıştı.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.” diyerek seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu. Meral Akşener dağıttığı masaya yeniden döndü. Seçim takvimi işlerken, anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#meral akşener
#6lı masa
#ekrem imamoğlu
#mansur yavaş
#Kemal kılıçdaroğlu
2 saat önce
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Meral Akşener yeniden 6’lı masada
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