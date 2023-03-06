Akşener 6'lı masaya döndü
Altılı Masa’nın son toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masanın diğer liderleri arasında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gerilim yaşanmıştı. Akşener yaptığı açıklamada masaya zehir zemberek sözler sarf etmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Meral Akşener’le parti genel merkezinde görüştü.
Bu ziyaretin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçilecek Cumhurbaşkanı’nın yetkili ve icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda Kılıçdaroğlu’na öneride bulunduklarını söyledi. İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konusundaki öneri kabul edilmesinden sonra Akşener yeniden masaya oturdu.
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yüz yüze görüştü
İYİ Parti’den gelen açıklamanın ardında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da özel bir otelde bir araya geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu açıklamayı yaptı: "Az önce sayın genel başkanımızla Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla Akşener birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı. Milletimize hayırlı olsun."
Meral Akşener'in tekrar geri dönmesiyle birlikte 6'lı masa toplantısı 15.50 itibarıyla başlamış oldu.