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Mercek bulutu nedir?

Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor

8:04 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mercek bulutu nasıl oluşur?

Mercek bulutu nasıl oluşur?

Bursa kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti. Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi. Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Mercek bulutu nasıl oluşur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.



#bursa
#mercek bulutu
#meteoroloji
21 dakika önce
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Mercek bulutu nedir?
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