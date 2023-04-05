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Mercek bulutu bu kez de Süphan Dağı’nda görüntülendi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı üzerinde iftar saatine yakın bir zamanda gökyüzünde mercek bulutu belirdi. Mercek bulutları geçen günlerde Bursa ve Niğde semalarında da görülmüştü. Peki mercek bulutu nedir, neden olur, nasıl oluşur?

14:37 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mercek bulutu neden, nasıl olur?

Mercek bulutu neden, nasıl olur?

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu biliniyor.

Mercek bulutu

Mercek bulutu nedir?

Merceksi bulutlar, çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan sabit bulutlardır.

Mercek bulutu nasıl oluşur?

Genellikle bir mercek veya fincan tabağı ile karşılaştırılabilirler. Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir. Mercek bulutu, atmosferdeki su buharının yüksek basınç altında sıcak hava ile karşılaştığında oluşan bir bulut türü. Bu bulutlar genellikle dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir.



#Mercek bulutu
#Mercek bulutu oluşumu
#Süphan Dağı
27 dakika önce
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