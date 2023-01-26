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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından düzenlenen basın toplantısında TCMB 2023 yılının ilk enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu. İşte TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporuna ilişkin açıklamasının detayları.

11:07 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini raporu

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk ‘Enflasyon Raporu’ sunumunu gerçekleştirdi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle: "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergeler, enflasyondaki belirgin yavaşlamayi teyit ediyor. Aylık enflasyon oranları, kademeli bir sekilde tarihsel ortalamalara yaklaşıyor.

TCMB

2023 yılı ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefimiz yüzde 60. Merkez Bankası 2023 yilsonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini yuzde 8,8 olarak sabit tutuldu.

Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrari gözetmeyi sürdüreceğiz. Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız. Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak.” TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 sonunda orta noktası yüzde 22,3 olmak üzere, yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

#merkez Bankası
#yıl sonu enflasyonu
#Şahap Kavcıoğlu
1 saat önce
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
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