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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ile aralık ayı politika faizini duyuracak. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama ile TCMB faiz kararı ortaya çıkacak. Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirilen Merkez Bankası toplantısı sonrası, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti. Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı açıklandı. Peki, Merkez Bankası Aralık 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI: Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü?
TCMB merkez bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ilgili araştırmalar başladı. Aralık ayının son haftasında merak konusu olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı takvimi haberimizde...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

  • Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Aralık 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'da açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde olmuştu?

Merkez Bankası faiz beklenti anketi sonuçlandı. TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımı sonrası netleşti. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Merkez Bankası faizi ne kadar oldu?

Geçen ay gerçekleştirilen Merkez Bankası toplantısı sonrası, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti. Bir önceki ayda da TCMB 150 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay yılın 11. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde yüzde 9 seviyesine indirdi.

2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti. Böylece 26 aylık aranın ardından yeniden tek haneli faiz rakamlarına geri dönüldü.

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