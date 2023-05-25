Merkez Bankası faiz kararı
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.
Duyurunun devamında "Turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir." açıklamalarında bulunuldu. TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı.
Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.