Şu ana kadar 3 milyon 279 bin 883 kişinin başvurduğu kamu borçlarına yapılandırma başvuru süresinde son dakika gelişmesi yaşandı. 31 Mayıs’ta sona erecek olan kamu borçlarına yönelik yapılandırmada süre uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. bugüne kadar toplam 178 milyar 300 milyon TL kamu alacağı yapılandırıldı. Peki borç yapılandırmada ilk taksitler e zaman ödenecek? Kamu borç yapılandırma başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte detaylar.