Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkardı. Böylece TCMB, 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar verdi. Beklentiler politika faizinin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Haziran ayı TCMB toplantı tarihi.

Merkez Bankası bu yıl 8 PPK toplantı gerçekleştirecek. Banka son toplantısını 17 Nisan'da yaptı. TCMB bir sonraki toplantısını 19 Haziran’da yapacak. Banka, faiz kararını saat 14:00'da açıklayacak.