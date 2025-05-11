Fed faiz kararından sonra gözler bu kez TCMB toplantı tarihinde. Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini yayımlamıştı. Yayımlanan takvime göre, Kurul bu yıl 8 PPK toplantı gerçekleştirecek. Peki Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkardı. Böylece TCMB, 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar verdi. Beklentiler politika faizinin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Haziran ayı TCMB toplantı tarihi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Merkez Bankası bu yıl 8 PPK toplantı gerçekleştirecek. Banka son toplantısını 17 Nisan'da yaptı. TCMB bir sonraki toplantısını 19 Haziran’da yapacak. Banka, faiz kararını saat 14:00'da açıklayacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ
24 Temmuz,
11 Eylül,
11 Aralık.