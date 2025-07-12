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Merkez Bankası Temmuz 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayında faiz kararı tarih bell mi?

Merkez Bankası Temmuz 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayında faiz kararı tarih bell mi?

11:5112/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararı, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararı, piyasaların yönünü belirleyecek önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, 2025 Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yılın ikinci yarısında ekonomik gelişmeler yakından izlenirken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomide yön belirleyici rol üstlenen faiz kararı için tarih belli oldu. Peki, Temmuz 2025 faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre bir sonraki faiz kararı 24 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YPACAK MI?

Piyasa beklenti anketleri henüz açıklanmadı. Karar öncesinde Temmuz ayının ikinci haftasında beklenti anketinin açıklanması bekleniyor. Beklenti anketi açıklandığında faiz kararıyla ilgili tahminler belli olacak.

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