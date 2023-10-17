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Mehmet Akif İnan Mescid-i Aksa Şiiri

Kaleme aldığı "Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs Şairi" olarak anılan Mehmet Akif İnan'ın Aksa Şiiri, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı baskı ve katliam ile gündeme geldi. Mehmet Akif İnan Mescid-i Aksa şiiri ve Mehmet Akif İnan'ın hayatına ilişkin bilgiler haberimizde.

14:01 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa

Mehmet Akif İnan, Mescid-i Aksa şiirini İsrail'in Kudüs'e yönelik yıllardır süren saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirmek için yazmıştır. Mehmet Akif İnan yazdığı şiir sayesinde Kudüs şairi olarak bilinmektedir. İşte Mescid-i Aksa şiirinin sözleri.

Mehmet Akif İnan Mescid-i Aksa Şiiri

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Varıp eşiğine alnımı koydum

Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu


Gözlerim yollarda bekler dururum

Nerde kardeşlerim diyordu bir ses

İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin

Unuttu mu bunu acaba herkes


Burak dolanırdı yörelerimde

Mi’raca yol veren hız üssü idim

Bellidir kutsallığım şehir ismimden

Her yana nur saçan bir kürsü idim


Hani o günler ki binlerce mü’min

Tek yürek halinde bana koşardı

Hemşehrim nebi’ler yüzü hürmetine

Cevaba erişen dualar vardı


Şimdi kimsecikler varmaz yanıma

Mü’minde yoksunum tek ve tenhayım

Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı

Çöllerde kayıp bir yetim vâhayım


Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde

Götür müslümana selam diyordu

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslâm diyordu

MEHMET AKİF İNAN

MEHMET AKİF İNAN KİMDİR?

1960 yılında Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı. 1962 yılında tekrar üniversiteye döndü ve 1972'de mezun oldu. Bu süre içinde 1962-1964 yılları arasında Hilal Müessese Müdürlüğü'nü yaptı. 23 Temmuz 1965 günü evlendi.

1964-1969 yılları arasında Türk Ocağı'nda faaliyet gösterdi. 1969'da Nuri Pakdil ile birlikle Edebiyat Dergisi'ni kurdu. 1969-1972 arasında Türk Taşıt İşverenleri Sendikası'nda uzmanlık görevinde bulundu.

İlk kitabı "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" yi 1972 yılında çıkardı. İlk şiir kitabını ise 1974 yılında Hicret adıyla çıkardı. 1975'te kısa dönem askerlik yaptı. Daha sonra 1976-1990 yılları arasında Mavera Dergisi'nde kurucu olarak yer aldı.

1977-1980 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu dönemde eğitim Enstitüleri için Oktay Çağlar ile beraber "Yeni Türk Edebiyatını hazırladı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine atandı. Vefatına kadar bu lisede öğretmenlik yaptı.

1985 yılında "Din ve Uygarlık" adlı denemeler kitabını çıkardı. 1991'de "Tenha Sözler"i yayınladı. 1993-2000 yıllarında Eğitim-Bir'i kurdu ve başkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Memur-Sen Konfederasyonu başkanlığını yürüttü. 1998'de Kanal 7'de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu.

1999 Haziran'da rahatsızlandı ve ölümcül hastalığı teşhis edildi. Aynı yıl aralık ayında Urfa'ya döndü. 6 Ocak 2000 günü Urfa'da vefat etti.

İstanbul'un Bayrampaşa, Bursa'nın Yıldırım ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerinde okullara ismi verildi.



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