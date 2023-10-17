Kudüsün önemi bugün bütün dünyayı etkileyen bir konudur. Siyonist İsrail, sivillere yönelik saldırılarını ve katliamları devam ediyor. İsrail yaptığı hava saldırıları nedeniyle çok sayıda bina yerle bir oldu ve kullanılamaz hale geldi. İsrail 1947'den itibaren başlattığı işgal harita üzerinde de net bir şekilde görülüyor. 1947'de haritada görülmeyen İsrail, yaptığı saldırılarla Filistinlileri Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da sıkışmış durumda. İsrail işgaline karşı Filistinliler kahramanca mücadele vererek İslam'ın ilk kıblesi olan kutsal mabedi korumaya devam ediyor. Peki, Kudüs'ün önemi nedir? Kudüs ve Mescidi Aksa nerede? İşte merak edilenler...