Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

Yeni yönetmeliğe göre alınması zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri'nin detaylarını birlikte inceleyelim.

Döviz kurlarının artmasıyla fazlasıyla ilgi gören ikinci el araç alım satım, emlak, inşaat gibi sektörlerde birtakım değişikliklere gidildi. Düzenlenen yeni yönetmeliğe göre artık Mesleki Yeterlilik Belgesi ‘ne sahip olmayanlar bu sektörlerde çalışamayacaklar.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunluluk Haline Geldi

Bir meslek için yeterli bilgi, beceri, davranış gibi donanımlara sahip olduğumuzu diploma, sertifika gibi belgeler gösterir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri de bu belgelerden bir tanesidir. Bu belgeye sahip olmak sizin ilgili meslek alanında yetkin olduğunuz anlamına gelir. Mesleki Yeterlilik Belgesi‘ni ehliyete de benzetebilirsiniz. Araba sürmek için gereken bilgi ve beceriye sahip olduğunuzu nasıl ki ehliyetiniz gösteriyorsa mesleğinizi sürdürmeniz için gereken bilgi ve becerilere sahip olduğunuzu da Mesleki Yeterlilik Belgesi gösterir. Ehliyet almak için belli eğitimlere ve sınavlara girmeniz gerektiği gibi Mesleki Yeterlilik Belgesi ’ne sahip olabilmeniz için de bazı eğitimlerden ve sınavlardan geçmeniz gerekmektedir. Aldığınız eğitimlerin sonucunda girdiğiniz sınavlarda başarılı olmanız koşuluyla bu belgeye kolayca sahip olabiliyorsunuz. Buradaki sınav kelimesi sizi telaşlandırmasın. Mesleki Yeterlilik Belgesi için eğitim veren kurumlardan olan Saraç Akademi, eğitim sürecinde size destek olan bir kurumdur.

Özellikle emlak ve ikinci el araç alım satım sektörlerinde birçok mağduriyet yaşandığına bir şekilde şahit olmuşsunuzdur. Sahte ilan, dolandırıcılık gibi hem müşteriyi mağdur eden hem de sektörde işini doğru yapan kişilere dahi güveni azaltan bu gibi durumların önüne geçmek için değişen yönetmelikte Mesleki Yeterlilik Belgesi almak bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla bu belgeye sahip olmayan kişiler, ilgili meslek alanında çalışmaya devam edemezler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin İş Hayatındaki Önemi

Yönetmelikte değişikliğe gidilmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu alanlara ilginin artması sonucunda oluşan mağduriyetler. Günlük hayatımızda aracın hiç kaza yapmadığını, evin her odasının güneş aldığını belirten birçok ilana denk geliyoruz. Bunların çoğunun asılsız olduğuna hepimiz bir şekilde şahit olmuşuzdur. Bu sebeple bu sektörlerde yer alan kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi‘ne sahip olması oldukça önemlidir. Ayrıca bu belgelere sahip olmak ya da bu belgeleri yenilemek için aldığınız eğitimler ve girdiğiniz sınavlar, sektörünüzdeki yenilikleri sürekli olarak takip edebilmenizi ve bilgilerinizi tazelemenizi sağlar.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Süreci

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma süreci temel olarak 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şu şekildedir:

1. MYK ‘nın yetkilendirdiği bir kuruluşa başvurma

2. Başvurunuzun onaylanması

3. Sınav ve değerlendirme

4. Başarılı olan adayların belgelendirilmesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları

Mesleki Yeterlilik Belgesi ‘nin sınavları teorik ve performans olmak üzere 2 aşamada gerçekleşir. Adaylar her 2 aşamada da başarılı olduklarında belge almaya hak kazanırlar.

Emlak Yeterlilik Belgesi Olmayanlar Emlakçılık Yapamayacak

Emlak Yeterlilik Belgesi, emlak danışmanlığı alanında yeterli donanıma sahip olduğunuzun kağıda dökülmüş halidir. Bu belgeye sahip olmak için Mesleki Yeterlilik Belgesi alma sürecindeki adımları izlemeniz yeterlidir. Emlak Yeterlilik Belgesi ’nin 2 farklı seviyesi bulunmaktadır:

1. Seviye 4 Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

2. Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Yönetmeliğe göre emlak ofisinde emlak danışmanı olarak yer alabilmeniz için Emlak Danışmanı Seviye 4Mesleki Yeterlilik Belgesi, şube müdürü olarak görev alabilmeniz içinse Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Şube müdürü dışındaki bireyler de emlakla ilgili pazarlama konusunda faaliyetler yürütüyorlarsa onlarında Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 5 ‘e sahip olmaları gerekmektedir.

Emlak Yeterlilik Belgesi Olmayanlar İçin Uygulanan Para Cezaları

Emlak Yeterlilik Belgesi ‘nin 5 yıllık bir geçerlilik süresi vardır. Bu 5 yıllık sürenin bitiminden önce belgenizi yenilemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde emlak danışmanlığı yapmaya devam edemezsiniz. Emlak Yeterlilik Belgesi olmayan ve belge yenileme yapmamış olan işletmeler cezai yaptırıma uğrarlar. Belgeleri olmadan çalışanlar, kaçak çalışan ve merdiven altı çalışan statüsünde değerlendirilecekler.

İkinci El Araç Ticareti Yapanlar İçin Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi

İnternet sayfalarına verilen “sahibinden az kullanılmış”, “tüm bakımları yapılmış” başlıklı ilanların sonu müşteriler için genellikle mağduriyetle sonuçlanmaktadır. Bu durumların önünü kesebilmek için düzenlenen yönetmelikte 2.el araçların ticaretini yapan kişilerin Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi ‘ne sahip olması gerekmektedir.

Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi'nin 2 seviyesi bulunmaktadır:

1. Seviye 5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Belgesi

2. Seviye 4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Belgesi

Şube müdürünün ya da işletmedeki personelleri temsil eden kişinin ya da kişilerden en az birinin Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5Belgesi ’ne sahip olması gerekmektedir. Satış ve pazarlama konularıyla ilgilenen kişilerin ise Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Belgesi almaları gerekmektedir. Eğer isterlerse bu kişiler de Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5Yeterlilik Belgesi alabilirler.

Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi ‘ne Sahip Olmayanlara Para Cezaları Uygulanacak

Yeni yönetmeliğe göre İkinci El Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin ilgili işletmelerde (galeri gibi) çalışmaları yasaklanmıştır. Bu sebeple Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi olmadan çalışan kişilere ve bu kişilere çalıştırılan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacak.

İş Kazalarını Azaltan İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi, İmar Kanunu çerçevesinde hem yapıların kalitesi hakkında güvence vermek hem de iş güvenliğini üst noktalara taşıyabilmek için gerekli olan belgedir. Bu belge, çok tehlikeli işler grubunda yer alan bu meslek grubunun iş güvenliğinin sağlanması, çalışırken kendilerini güvenli ve rahat hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Diğer belgeler gibi bu belgenin de geçerliliği 5 yıldır ve süresi bitmeden hemen önce yenilenmesi gerekmektedir.

İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayanlara Cezai Yaptırımlar Uygulanacak

2019 yılı itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluk haline getirilmiştir. Bu sebeple İnşaat İşçisi Seviye 2 Belgesi ‘ne sahip olmayanlar bu alanda çalışamayacaklar. Belgesi olmayan kişileri çalıştıran işletmeler ve çalışanlara para cezaları uygulanacaktır.