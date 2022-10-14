Özgün Saadet Partisi Genel Başkan adayı olan Mete Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Saadet Partisi Genel Başkan adayı olan Mete Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi Genel Başkan adayı oldu Prof. Dr. Mete Gündoğan, "Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayıyım." dedi. Mete Gündoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkan adaylığını resmen ilan etmesinin ardından hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Mete Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Mete Gündoğan'ın biyografisi ve siyasi kariyerine dair ayrıntılar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mete Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partisi Genel Başkan adayı Prof. Dr. Mete Gündoğanın biyografisi
Mete Gündoğan kimdir

Mete Gündoğan'ın biyografisi Saadet Partisi Genel Başkan adaylığını açıklamasının ardından merak kazandı. Mete Gündoğan kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

METE GÜNDOĞAN SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN ADAYI OLDU

Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde başkanlık adayları netleşmeye başladı.

Mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'ndan sonra ekonomist Prof Dr. Mete Gündoğan da adaylık açıklamasında bulundu.

Prof Dr. Mete Gündoğan sosyal medya hesabından genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Gündoğan, "Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayıyım." dedi.

METE GÜNDOĞAN KİMDİR?

Mete Gündoğan, 1963 Balıkesir – Dursunbey doğumludur. İlköğretim ve Lise tahsilini Ayvalık ilçesinde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Lisans çalışmasını bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. Tez aşamasında British Council’den kazanmış olduğu bursu değerlendirmek üzere İngiltere’ye gitti. Cranfield Teknoloji Enstitüsü’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (1990) çalışmalarını tamamladı.

Doktora’sını (1995) yine İngiltere’de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yaptı.

Doçentliğini 2000 yılında aldı. Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi (yarı zamanlı), Polis Akademisi (yarı zamanlı) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nde çalıştı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Dr.Gündoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü’nde araştırma mühendisi ve bir müddet de müdür olarak görev aldı.

Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) Bilim ve Teknoloji Sektörü uzmanı, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM’nde müşavir görevlerinde bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde açılan 20nci Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu tamamladı. Çeşitli sanayi çalışmaları ve tecrübeleri çerçevesinde, Akıncı F-16 Uçak Fabrikası’nda (TAI) Kalite Teminat Sistemleri Başmühendisi olarak çalıştı.

Avrupa Ford Motor Fabrikalarında (Köln-Almanya, Genk-Belçika, Valencia-İspanya, Bordeaux-Fransa ve Dagenham-İngiltere) “Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi” projesinde mühendis olarak çalıştı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık da yapan Dr. Gündoğan, Balkanlarda ve ülkemizde özelleştirmeden alınan birçok fabrikanın devreye alınması projelerini gerçekleştirdi.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Gündoğan İngilizce ve Fransızcanın yanısıra kısıtlı derecelerde Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir.

Uluslar arası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunan Prof. Dr. Mete Gündoğan’ın akademik ilgi alanları:

Sistem Analizi ve Tasarımı, Üretim Yönetimi Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrolü, Teknoloji Yönetimi, Kalite Teminatı, Toplam Kalite Yönetimi, Bakım / Onarım Planlaması ve Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet Analizleri ve Muhasebesi ve Ekonomi (Mikro ve Makro)’dir.

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