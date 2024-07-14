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Meteoroloji'den son dakika uyarı! 20 ile sarı kodlu uyarı verildi! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) son dakika uyarısı geldi. 20 il için bugün sarı kodlu uyarı verildi. Bu hafta için ise sağanak ve sıcaklık uyarıları peş peşe geliyor. İşte il il hava durumu raporu.

14:20 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 14:20 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu raporu! 20 kent için alarm verildi
Meteoroloji hava durumu raporu! 20 kent için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu raporu.

Hangi illerde sağanak yağış var?

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hangi illerde sarı kodlu uyarı var?

MGM'nin güncel verilerine göre, şu 20 ilde bugün sarı kodlu uyarı geçerli: Meteoroloji bugün “Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Konya, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Osmaniye” için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yarın hava nasıl olacak, hangi illerde yağış var?

Yarın ise “Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Bayburt, Ardahan” için sarı alarm verildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Isparta'nın doğusu, Konya'nın batısı ve kuzeyi ile Ankara'nın batısında ve güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15.07.2024 Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  1. Ankara: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  2. İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
  3. İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36
  4. Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
  5. Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  6. Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 33
  7. Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29


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