Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez oynadığı film ve diziler

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez'den acı haber geldi. Sanatçı, 76 yaşında hayatını kaybetti. Metin Çekmez'in vefatının ardından ölüm nedeninin ne olduğu araştırılıyor.

METİN ÇEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Birçok projede yer alan usta sanatçı Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" dedi.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

26 Temmuz 1945, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kendisi gibi oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşidir. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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METİN ÇEKMEZ'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Sanatçı, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü (yarın) Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

METİN ÇEKMEZ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

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Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek - Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt - 2004

Baba - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin - 1999

Kurtuluş - Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

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Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar - Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972