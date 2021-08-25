Metin Çekmez neden öldü? Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez oynadığı film ve diziler

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez'den acı haber geldi. Sanatçı, 76 yaşında hayatını kaybetti. Metin Çekmez'in vefatının ardından ölüm nedeninin ne olduğu araştırılıyor.
METİN ÇEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?
Birçok projede yer alan usta sanatçı Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" dedi.
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
26 Temmuz 1945, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kendisi gibi oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşidir. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
METİN ÇEKMEZ'İN CENAZESİ NE ZAMAN?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Sanatçı, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü (yarın) Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
METİN ÇEKMEZ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek - Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt - 2004
Baba - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin - 1999
Kurtuluş - Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar - Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972