Isabella, 18 ay boyunca düzenli olarak elektronik sigara kullandı. Başlarda sıradan bir alışkanlık gibi görünen bu kullanım, kısa sürede hayatını altüst etti. Daily Mail’in haberine göre, boğazında başlayan basit bir enfeksiyon, Lemierre Sendromu olarak bilinen nadir ve ölümcül bir rahatsızlığa dönüştü. Enfeksiyon, şah damarlarına kadar ilerledi ve sepsise yol açtı. Doktorlar, Isabella’nın hastaneye yalnızca birkaç saat daha geç getirilmesi durumunda hayatta kalamayacağını belirtti.

SİGARADAN BİLE TEHLİKELİ OLABİLİR

“Sadece boğaz ağrısı sandık” diyen annesi Francesca Troncao, kızının elektronik sigara kullandığını başlangıçta fark etmediklerini söylüyor. “Cebinde bulduğumda ne olduğunu bile anlatamadı. Korkuyordu,” diyen anne Troncao, yaşananların ardından kendisini de suçladığını ifade etti. “Meyve aromaları, şirin ambalajlar... Bunlar çocuklar için tasarlanmış gibi. Sigaradan bile tehlikeli olabilirler.”

İlk belirtiler bir hafta içinde ortaya çıktı. Isabella, göğsünün sol tarafında baskı hissetmeye, nefes almakta zorlanmaya ve hızla artan bir halsizlik yaşamaya başladı. Durumu ağırlaşınca ailesi tarafından St. Rose Dominican Hastanesi’ne götürüldü. Burada yoğun bakıma alınan genç kız, sepsis şokuna girmişti. Akciğerlerinden bir litre sıvı tahliye edildi; boğazı, akciğeri ve sol kolunda kan pıhtıları oluşmuştu. Isabella, bir ay boyunca hastanede kaldı.

CİĞERLERİNİZİN İÇİNİ YAKIYORLAR

İyileştikten sonra basına konuşan genç kız, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: “Kimse bu cihazları kullanmamalı. Ciğerlerinizin içini yakıyorlar. Tanrı'nın bana ikinci bir şans verdiğini hissediyorum.”

TEHLİKE GEÇMEDİ

Uzmanlar ise uyarıyor: Tehlike geçmedi. University College London (UCL) tarafından yapılan bir araştırma, İngiltere’de 16-24 yaş arası gençler arasında tek kullanımlık elektronik sigara kullanımının bir yılda %63’ten %35’e düştüğünü gösterdi. Ancak bu düşüş yanıltıcı olabilir. Çünkü gençlerin, dolumlu ve şarj edilebilir modellere yöneldiği belirtiliyor.

Elektronik sigaralar, sadece nikotin bağımlılığı yaratmakla kalmıyor; zaman zaman genç hayatları karartan sonuçlara da yol açabiliyor. Isabella’nın hikâyesi, bu cihazların ne kadar masum görünüyor olsalar da aslında ne büyük bir tehlike taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.



