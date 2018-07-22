MGK gündemini kim belirler? sorusunun yanıtı haberimizde. Bugün yapılan KPSS lisans sınavı sabah saat 10.00'da başladı ve az önce sona erdi. Sınava giren adaylar başta genel kültür sorularının yanıtını merak ediyor. Sınava giren adaylar soruların cevaplarını sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Sınavda en çok dikkat çeken soru ise: "MGK gündemini kim belirler?" sorusu oldu. Peki, MGK gündemini kim belirler? İşte ayrıntılar...

MGK GÜNDEMİNİ KİM BELİRLER?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemini Cumhurbaşkanı belirler.

Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet politikası ve devletin gerek meclis gerekse ülke genelinde otoritesini sağlamak amacıyla 1933 ve 1949 yılları arasında kurulan Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği, Milli Güvenlik Kurulunun temelini oluşturmaktadır. Daha sonra 1961 Anayasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği isimleri ile adı geçen kurum, daha sonraki yıllarda devletin iç ve dış politikasında görev almaya başlamıştır.

KPSS soruları cevapları KPSS soruları ve cevapları haberimizde. Bugün saat 10.00'da başlayan KPSS sınavı sona erdi. Sınava giren adaylar sınav sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Sınavda öne çıkan bazı soruları yazımızda sizlerle paylaştık. İşte 22 Temmuz 2018 KPSS soruları cevapları...2018 KPSS SORULARI CEVAPLARISORU: Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı?Mehmet Akif Ersoy‘un milli mücadele yıllarında yaşadığı, ‘‘İstiklal Marşı‘‘ ve ‘‘Bülbül‘‘ şiirini kaleme aldığı Taceddin Dergahı, Vakıflar Genel Müdürlüğü nce restore ediliyor.SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa yapılmıştır?Türkiye Cumhuriyeti ve önceki dönemleride (Osmanlı İmparatorluğu) dahil olmak üzere 4 Türkiye Cumhuriyeti dönemi 1'de Osmanlı döneminde toplamda 5 Anayasa yapılmıştır.Bunlar:- [Kanun-i Esasi] (1876) (Osmanlı dönemi)- [Teşkilat-ı Esasiye] (1921)- [1924 Anayasası] (1924)- [1961 Anayasası] (1961)- [1982 Anayasası] (1982)SORU: Bakanları yüce divana kim sevk eder?Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.SORU: Atatürk barış ödülünü almış tarihçi kimdir?Bernard Lewis, 1998 yılında Atatüɾk Uluslaɾaɾası Baɾış Ödülü'ne layık göɾüldü.Lewis, Eɾmenileɾin bağımsızlık haɾeketleɾinin diğeɾ azınlıklaɾın bağımsızlık haɾeketleɾiyle kaɾşılaştıɾıldığında Osmanli devleti iςin en ciddi tehdit olduğunu bildiɾiyoɾ. Lewis'e göɾe, Tüɾkleɾ, fethettikleɾi Sıɾp, Bulgaɾ, Aɾnavut ve Rum ülkeleɾinden isteksiz de olsa vazgeçebiliyoɾlaɾdı çünkü sonuçta uzak olan illeɾden vazgeςiyoɾlaɾdı ve devletin sınıɾlaɾını "kendi evleɾine" yaklaştıɾıyoɾlaɾdı. Eɾmenileɾ ise, Tüɾkleɾin anavatanlaɾının üzeɾinde yaşıyoɾlaɾdı. Bu topɾaklaɾdan vazgeçmek, devleti küçültmek ile değil, devletin paɾçalanması ile eşanlamlıydı.SORU: Türkçe konuşanlar teşkilatının kurucu üyesi kimdir?Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı?Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa yapılmıştır?Bakanları yüce divana kim sevk eder?Atatürk Barış Ödülünü alan tarihçi kimdir?

Bugün kullanmakta olduğumuz MGK iç tüzüğü, 1982 Anayasası’nın 118. Maddesiyle son halini almıştır. Kurumun Milli Güvenlik Sekreterliği, Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildirmekle görevlidir. Top yekün Sivil Savunma hizmetlerinin ülke çapında koordinesi, bu konuda gerekli esasların tespiti, planların yapılması konularında da Genel Sekreterlik takip, kontrol, yönlendirme ve koordinasyonla görevlidir.

CUMHURBAŞKANI KATILMADIĞI ZAMAN KİM KATILIR?

Her devlet, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır. Bu gereklilik doğrultusunda, devletler; bölgesel ve küresel ortamın izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesi ile bu hususlara matuf siyasetin belirlenmesini ve en uygun politikaların uygulanmasını sağlayacak süreç ve unsurları ihtiva eden milli güvenlik sistemlerini tesis etmektedirler.

Ülkemizin milli güvenlik yapılanmasının ilk adımı, 1933 yılında bir kararname ile kurulan ve temel görevi milli seferberlik olarak belirlenen Yüksek Müdafaa Meclisi ile atılmıştır. Bahse konu yapılanma, güvenlik anlayışının gelişimine paralel bir değişimden geçmiş ve son olarak ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilen anayasal ve yasal değişikliklerle bugünkü halini almıştır. Hâlihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet’in en üst koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı’ nın başkanlığında ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının anayasal bir platformda biraraya gelmelerini sağlamaktadır. Kurul toplantıları vasıtasıyla, karşılıklı fikir alışverişi ile milli güvenliğe ilişkin sorunların en üst seviyede görüşüldüğü ve tartışıldığı bir ortam sağlanmaktadır.

Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur.

Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir.

Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanır.