MGK gündemini kim belirler? sorusunun yanıtı haberimizde. Bugün yapılan KPSS lisans sınavı sabah saat 10.00'da başladı ve az önce sona erdi. Sınava giren adaylar başta genel kültür sorularının yanıtını merak ediyor. Sınava giren adaylar soruların cevaplarını sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Sınavda en çok dikkat çeken soru ise: "MGK gündemini kim belirler?" sorusu oldu. Peki, MGK gündemini kim belirler? İşte ayrıntılar...
MGK GÜNDEMİNİ KİM BELİRLER?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemini Cumhurbaşkanı belirler.
Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet politikası ve devletin gerek meclis gerekse ülke genelinde otoritesini sağlamak amacıyla 1933 ve 1949 yılları arasında kurulan Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği, Milli Güvenlik Kurulunun temelini oluşturmaktadır. Daha sonra 1961 Anayasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği isimleri ile adı geçen kurum, daha sonraki yıllarda devletin iç ve dış politikasında görev almaya başlamıştır.
Bugün kullanmakta olduğumuz MGK iç tüzüğü, 1982 Anayasası’nın 118. Maddesiyle son halini almıştır. Kurumun Milli Güvenlik Sekreterliği, Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildirmekle görevlidir. Top yekün Sivil Savunma hizmetlerinin ülke çapında koordinesi, bu konuda gerekli esasların tespiti, planların yapılması konularında da Genel Sekreterlik takip, kontrol, yönlendirme ve koordinasyonla görevlidir.
CUMHURBAŞKANI KATILMADIĞI ZAMAN KİM KATILIR?
Her devlet, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır. Bu gereklilik doğrultusunda, devletler; bölgesel ve küresel ortamın izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesi ile bu hususlara matuf siyasetin belirlenmesini ve en uygun politikaların uygulanmasını sağlayacak süreç ve unsurları ihtiva eden milli güvenlik sistemlerini tesis etmektedirler.
Ülkemizin milli güvenlik yapılanmasının ilk adımı, 1933 yılında bir kararname ile kurulan ve temel görevi milli seferberlik olarak belirlenen Yüksek Müdafaa Meclisi ile atılmıştır. Bahse konu yapılanma, güvenlik anlayışının gelişimine paralel bir değişimden geçmiş ve son olarak ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilen anayasal ve yasal değişikliklerle bugünkü halini almıştır. Hâlihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet’in en üst koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı’ nın başkanlığında ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının anayasal bir platformda biraraya gelmelerini sağlamaktadır. Kurul toplantıları vasıtasıyla, karşılıklı fikir alışverişi ile milli güvenliğe ilişkin sorunların en üst seviyede görüşüldüğü ve tartışıldığı bir ortam sağlanmaktadır.
Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur.
Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir.
Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanır.
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