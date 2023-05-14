MHP milletvekili sayısı
Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gidecekler. 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Açılan sandıklara göre sayılan oy oranları ile milletvekili sayıları da belirlenmiş olacak. İşte MHP milletvekili sayısı…
MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
MHP'nin milletvekili sayısı 48’dir. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır. Açılan sandık sayısına göre milletvekili sayıları da belli oluyor. Seçimlerde milletvekili adayları 1. 2. ve 3. bölge seçim çevresinden aday gösteriliyor. Seçim sonuçlarının belli olması ile MHP seçim bölgelerine göre 2023 milletvekili sayıları da netleşmeye başladı.
2018 SEÇİMİ MHP MİLLETVEKİLİ SAYISI
2018 milletvekili seçimlerinde MHP 48 milletvekili çıkarmıştı.
TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?
Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.