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MHP milletvekili adayları tam listesi! İşte il il MHP adayları

MHP milletvekili adayları tam listesi açıklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27'nci Dönem milletvekili aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı. Öte yandan listede 4 sıranın boş kalması da dikkatlerden kaçmadı. 3 ilde 4 aday sırası boş bırakılarak 600 kişilik listeye 596 adayın ismi yazıldı. İşte MHP milletvekili aday listesi.

Haber Merkezi AA, Diğer
MHP milletvekili adayları listesi açıklandı.

MHP milletvekili adayları listesi açıklandı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesinde MHP'nin milletvekili adayları listesi açıklandı. MHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.

Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

Listede, Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2'nci Bölge 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında; 1'inci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2'nci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3'üncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.

İzmir'de ilk 3 sıralarda; 1'inci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2'nci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.

3 İLDE 4 ADAY SIRASI BOŞ

Listede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

Ancak aday listesinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. MHP'nin hazırladığı listede 3 ilde 4 sıra boş kaldı. Bu iller Kırıklareli, Batman ve Şırnak oldu.

Yeni dönemde 600 vekil üzerinden 3 vekil çıkartacak olan Kırıklareli için 1 aday gösteren MHP, Batman'ın 5 kontenjanı için 4 adaya yer verdi. 4 vekil çıkartacak Şırnak için de MHP listede 3 adaya yer verdi.

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