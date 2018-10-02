MHRS hastane randevu alma! MHRS randevu iptal etme!

MHRS hastane randevu alma ve iptal etme işlemlerinin nasıl yapıldığı bu yazımızda sizler için derledik.

Kış aylarının gelmesiyle soğuk algınlığı gibi hastalıkların artmasıyla doktorlar daha fazla mesai yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı her birey hastanelerden muayene için randevu alabilir ve ilgili doktora görünebilir. Hastanelerden randevu alma işlemi ise farklı yollarla yapılabilir. İnternet üzerinden ve telefonla randevu almak mümkün. Peki, MHRS ile hastanelerden randevu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? İşte ayrıntılar.

ADIM ADIM MHRS HASTANE RANDEVU ALMA

1. hastanerandevu.gov.tr ya da www.mhrs.gov.tr sitesine giriniz.

2. Sağ taraftaki randevu al butonuna tıklayınız.



3. T.C. kimlik numaranızı ve MHRS şifrenizi giriniz. İstediğiniz hastane ve doktordan randevu alabilirsiniz.

4. Eğer MHRS şifreniz yoksa çıkan ekranda 'kayıt ol' butonuna basarak kayıt olup şifre alınız.

5. MHRS şifresi almak için vaktiniz yoksa ve e-devlet şifrenizi biliyorsanız e-devlet üzerinden de randevu alabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

MHRS RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TELEFONLA RANDEVU

MHRS'den randevu almanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil ya da sabit hatlarınızı kullanarak Sağlık Bakanlığı'nın "ALO 182" çağrı merkezini arayarak, randevu oluşturabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda işlemlerinizi yapmada size çağrı merkezi elemanı yardımcı olacak ve istediğiniz hastane ve hekime randevu alabileceksiniz.

HASTANE RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

MHRS'den İnternet ya da telefon kullanarak aldığınız hastane randevularını istediğiniz takdirde iptal edebilirsiniz. MHRS iptal işlemini yapmak ise oldukça kolay, randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. ALO 182 çağrı merkezini arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir. MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.